Губернатор Павел Малков поздравил участниц фестиваля «Рязанские мадонны»

3 марта губернатор Павел Малков принял участие в VI региональном фестивале «Рязанские мадонны», приуроченном к Международному женскому дню.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура» и Десятилетия детства, объявленного в России Указом Президента РФ В. В. Путина. В числе участников — многодетные матери, жены и вдовы участников СВО, представительницы трудовых коллективов из разных отраслей экономики и социальной сферы, руководители женсоветов муниципальных образований, представители Комитета семей воинов Отечества и других общественных объединений.

Малков приветствовал участниц фестиваля и поблагодарил их за творческий и добросовестный труд.

«Площадка фестиваля дает возможность поздравить наших женщин, рассказать про вклад рязанок в развитие области, отметить ваш труд, успехи и достижения тружениц, матерей, общественных деятелей, деловых женщин. Тех, кто отличился в профессии или добровольческой работе. Женщин, чьи мужья и сыновья встали на защиту Родины в ходе СВО, — сказал он. — Вам всё по плечу, дорогие женщины. Вы занимаетесь и карьерой, и общественной работой, заботитесь о семьях, домашнем уюте, воспитываете детей. Успеваете себя проявить во всех сферах. Вам низкий поклон и огромная благодарность за всё, что вы делаете».

В рамках мероприятия состоялись презентации проектов участниц, прозвучали рассказы о сельских труженицах, вдовах Героев СВО, выступления активисток. Прошел концерт творческих коллективов региона.

Фестиваль проводится в регионе с 2018 года областной библиотекой им. Горького в партнёрстве с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», Рязанской региональной общественной организацией по поддержке семьи и сохранению семейных ценностей «Равновесие» и региональным отделением Союза художников России. В этом году осуществлялась его трансляция на портале Культура.РФ и в социальных сетях.