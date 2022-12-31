Суббота, 31 декабря, 2022
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Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Новым годом

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Сайт правительства Рязанской области опубликовал поздравление губернатора Павла Малкова с наступающим новым годом.

Политик отметил, что уходящий год вошёл в историю как время глобальных мировых перемен. Россия включила в свой состав новые территории, объединив миллионы людей.

Рязанцы с успехом преодолели трудности — лесные пожары, происшествия, вместе поддерживали бойцов СВО, работали над перестройкой экономики в режиме западных санкций.

— Мы очень многое сделали за это время и стали еще сильнее, — отметил губернатор.

Глава региона пожелал каждому рязанцу крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и уверенности.

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