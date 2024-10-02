Губернатор Павел Малков посетил Александро-Невский район

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил с рабочей поездкой Александро-Невский район, где он ознакомился с деятельностью ряда социальных объектов, а также обсудил на встрече с главой администрации Владимиром Оводковым направления дальнейшего развития муниципалитета и результаты исполнения поручений.

Губернатор посетил объекты социальной инфраструктуры, которые были построены или капитально отремонтированы в прошлом году по федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках проекта в деревне Борисовка возвели Дом культуры, в трех селах появились новые школьные спортивные площадки, обновлен детский сад № 9 в с. Ленино.

В Борисовском сельском Доме культуры со зрительным залом на 150 мест работает библиотека, 14 кружков по разных направлениям, в которых занимается более 200 человек разного возраста. В ДК постоянно проводятся культурные мероприятия, творческие коллективы ведут активную выездную работу. Также в деревне рядом со школой и детским садом появилась спортивная площадка с футбольным полем, хоккейной коробкой, трибуной на 99 мест, беговыми дорожками, тренажерами. Благоустроена прилегающая территория, организована парковка, проведено озеленение. В с. Ленино Павел Малков осмотрел новую спортплощадку и отремонтированный детский сад на 50 мест.

Губернатор посетил также Ленинскую среднюю школу на 120 мест. Это учреждение полностью обновлено в текущем году в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования, закуплено современное оборудование. Павел Малков пообщался с педагогическим коллективом и учениками, осмотрел учебные классы, мастерскую, спортивный зал, столовую, центр «Точка роста».

На рабочей встрече Губернатор обсудил с главой администрации Александро-Невского района Владимиром Оводковым социально-экономическое развитие района, ход исполнения поручений главы региона.

По словам Павла Малкова, результат одного из выполненных поручений он проверил сам: оценил новый тротуар вдоль оживленной дороги от микрорайона «Северный» до районной больницы. Местные жители обращались с просьбой обустроить его и сделать безопасным.

«Александро-Невский район крепкий и продолжает активно развиваться, он во многом образец для других муниципалитетов. Дороги, благоустройство, здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство — во всех направлениях есть позитивные результаты. Эффективно работают предприятия, устойчивая экономика. Серьезные планы по дальнейшему развитию муниципалитета, привлечению новых инвестиций, — сказал Павел Малков. — В районе живут трудолюбивые, неравнодушные люди. Общались сегодня с педагогами в школе. То, что они делают для детей, просто замечательно».

Губернатор отметил также, что практически все поручения, которые давались ранее, уже выполнены, в их числе строительство ряда соцобъектов, ремонт значимых участков автодорог. По итогам этой рабочей поездки появится ряд дополнительных задач.