Губернатор обязал мэрию до 1 января представить рязанцам план улучшения уличного освещения

21 декабря на заседании правительства Рязанской области в очередной раз подняли проблему освещения в Рязани. Глава региона Николай Любимов потребовал от мэрии до 1 января доработать и представить жителям города план улучшения системы уличного освещения.
Он отметил, что от рязанцев продолжают поступать жалобы на низкую яркость светильников и их нерабочее состояние в некоторых местах.
Мэрии губернатор порекомендовал обратиться к конкретными предложениям депутатов. 20 декабря они были представлены на заседании комитета Гордумы по ЖКХ. Он посоветовал активнее использовать депутатский корпус в решении городских проблем.
По словам главы администрации Рязани, в городе необходимо заменить более 17 тысяч светильников и 15 шкафов автоматизированного управления освещением. Работа по их установке начнётся после проведения торгов, в январе. Будет также составлена онлайн карта монтажных работ.
В план работы зампред регионального парвительства Евгений Беленецкий порекомендовал включить строительство новых сетей электроснабжения на участках, которые в этом нуждаются. При этом стоит использовать возможности нацпроекта БКД. Ещё одна задача – реализация проекта «Чистое небо» в исторической части Рязани. Проект предполагает перенос кабелей воздушных электросетей под землю.
Любимов поручил проработать администрации эти предложения до конца года и усовершенствовать техзадание по модернизации уличного освещения.