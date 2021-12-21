Губернатор обязал мэрию до 1 января представить рязанцам план улучшения уличного освещения

21 декабря на заседании правительства Рязанской области в очередной раз подняли проблему освещения в Рязани. Глава региона Николай Любимов потребовал от мэрии до 1 января доработать и представить жителям города план улучшения системы уличного освещения.

Он отметил, что от рязанцев продолжают поступать жалобы на низкую яркость светильников и их нерабочее состояние в некоторых местах.

— В Рязани сейчас, а не летом, восход солнца в 9 утра, а закат в 16 часов дня. У нас сегодня ночь 16 часов в сутки. Вот это мы с вами точно изменить не можем, в отличие от инфраструктуры уличного освещения, – сказал он, обращаясь к главе администрации Рязани Елене Сорокиной. – Поэтому представьте вашу версию решения этой проблемы, такую, которую не стыдно будет показать рязанцам и которая не будет похожа на то, что они читают в ответах администрации в социальных сетях.

Мэрии губернатор порекомендовал обратиться к конкретными предложениям депутатов. 20 декабря они были представлены на заседании комитета Гордумы по ЖКХ. Он посоветовал активнее использовать депутатский корпус в решении городских проблем.

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По словам главы администрации Рязани, в городе необходимо заменить более 17 тысяч светильников и 15 шкафов автоматизированного управления освещением. Работа по их установке начнётся после проведения торгов, в январе. Будет также составлена онлайн карта монтажных работ.

В план работы зампред регионального парвительства Евгений Беленецкий порекомендовал включить строительство новых сетей электроснабжения на участках, которые в этом нуждаются. При этом стоит использовать возможности нацпроекта БКД. Ещё одна задача – реализация проекта «Чистое небо» в исторической части Рязани. Проект предполагает перенос кабелей воздушных электросетей под землю.

Любимов поручил проработать администрации эти предложения до конца года и усовершенствовать техзадание по модернизации уличного освещения.