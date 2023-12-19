Вторник, 19 декабря, 2023
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Губернатор Малков заявил о недопустимости покупки иномарки для Фонда капремонта

7info
Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков считает, что покупка автомобиля — не то, с чего надо начинать работу по обновлению Фонда капремонта. Об этом глава региона заявил журналистам во вторник, 19 декабря.

По мнению Малкова, подобная покупка недопустима, он дал поручение отменить аукцион.

Ранее Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области разместил аукцион на покупку Hyundai Staria за 7,1 млн рублей.

— Покупка автомобиля — это точно не то, с чего надо начинать работу по обновлению Фонда капремонта Рязанской области. Сначала надо сделать так, чтобы Фонд работал без проблем, задержек, претензий. Чтобы люди видели качественный капремонт и радовались тому, что их дома преображаются, — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

По словам Малкова, министров и руководителей ведомств предупредили, что не следует допускать подобных ситуаций при проведении закупочных процедур.

На прошлом заседании правительства губернатор раскритиковал деятельность Фонда капремонта, потребовав кардинально изменить формат его работы.

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