Губернатор Малков заявил о недопустимости покупки иномарки для Фонда капремонта

Губернатор Рязанской области Павел Малков считает, что покупка автомобиля — не то, с чего надо начинать работу по обновлению Фонда капремонта. Об этом глава региона заявил журналистам во вторник, 19 декабря.
По мнению Малкова, подобная покупка недопустима, он дал поручение отменить аукцион.
Ранее Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области разместил аукцион на покупку Hyundai Staria за 7,1 млн рублей.
По словам Малкова, министров и руководителей ведомств предупредили, что не следует допускать подобных ситуаций при проведении закупочных процедур.
На прошлом заседании правительства губернатор раскритиковал деятельность Фонда капремонта, потребовав кардинально изменить формат его работы.