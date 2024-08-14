Среда, 14 августа, 2024

Губернатор Малков поставил задачи по обеспечению безопасности граждан

Автор: 7info

Опубликовано

13 августа губернатор Павел Малков провёл совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской области.

На заседании обсудили меры безопасности во время массовых мероприятий, противодействие распространению террористической и неонацистской идеологии, профилактическую работу в этом направлении, а также защищённость объектов топливно-энергетического комплекса, учреждений сферы гостеприимства и транспортной инфраструктуры. Кроме того, участники рассмотрели результаты работы антитеррористических комиссий в некоторых муниципальных образованиях.

Губернатор поставил задачу уделить особое внимание обеспечению безопасности граждан в День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом и в единый день голосования, который пройдёт 8 сентября.

«Особое внимание нужно обратить на организацию мероприятий, в которых будет участвовать большое количество людей. Обеспечение правопорядка и безопасности жителей региона — это наш главный приоритет. Прошу руководителей силовых ведомств, исполнительных органов власти и органов местного самоуправления держать на контроле все, что связано с этим вопросом. Необходимо предусмотреть резервы и быть готовыми оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации», — сказал Павел Малков.

О проводимой работе в указанных направлениях отчитались руководители УФСБ России по Рязанской области, регионального УМВД, министерства образования области, министерства транспорта и автомобильных дорог, министерства ТЭК и ЖКХ, комитета по делам молодёжи региона.

Губернатор Малков поставил задачи по обеспечению безопасности граждан

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