Губернатор Малков посетил с заместителем министра финансов Кадочниковым ключевые объекты Рязани, которые начнут работать в 2023 году

Главный лечебный корпус Областного клинического онкологического диспансера, рассчитанный на 250 коек. Большая часть оборудования уже установлена, остаётся поставить недостающее и провести лицензирование. Каждый контракт доводим до конца. Составили список аппаратов и обсудили даты открытия. Мало построить, нужно, чтобы центр работал. Увеличится объем лекарственной терапии, расширится спектр операций. Пациенты смогут пройти полное обследования на базе онкодиспансера без посещения других учреждений. Более того, онкоцентр будет сопровождать пациентов после лечения, чтобы отслеживать рецидивы и проводить профилактику. Приём пациентов диспансер начнёт уже в марте.

Музейный центр, куда переедет экспозиция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Работа идёт полным ходом. Центр вместит в себя стационарную экспозицию площадью свыше 10 000 кв. м., современное фондохранилище, выставочные залы, детский центр, музей-театр и научную библиотеку с читальным залом. Сдача объекта запланирована на декабрь.