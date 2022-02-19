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Суббота, 19 февраля, 2022

Губернатор Любимов заявил о готовности разместить беженцев из ДНР и ЛНР в Рязанской области

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Губернатор Любимов заявил о готовности разместить беженцев из ДНР и ЛНР в Рязанской области

Александр Ильин
Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о готовности принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР в регионе. Об этом стало известно 19 февраля.

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По словам Любимова, Рязанская область готова обеспечить прибывших всем необходимым. 

«У нашего региона уже есть опыт приема беженцев в 2014 году. Поэтому у нас есть постоянно работающий оперативный штаб, есть пункты временного размещения. Мы готовы при первой же необходимости принять беженцев из Донбасса», – сказал губернатор.

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