Губернатор Любимов заявил о готовности разместить беженцев из ДНР и ЛНР в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о готовности принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР в регионе. Об этом стало известно 19 февраля.
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По словам Любимова, Рязанская область готова обеспечить прибывших всем необходимым.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о готовности принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР в регионе. Об этом стало известно 19 февраля.
По словам Любимова, Рязанская область готова обеспечить прибывших всем необходимым.
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