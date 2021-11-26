Губернатор Любимов внёс изменения в правила поведения рязанцев в период пандемии

В Рязанской области внесли изменения в постановление губернатора о правилах поведения граждан во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 26 ноября.

Согласно внесённым изменениям, теперь жителям региона, у которых имеется медотвод от вакцинации, разрешается посещать общественные места без предъявления ПЦР-теста.

Ранее таким гражданам требовалось предоставить лабораторное исследование, подтверждающее отсутствие коронавируса, сделанное не позднее 3 дней назад.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте газеты «Рязанские ведомости».