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Пятница, 26 ноября, 2021
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Губернатор Любимов внёс изменения в правила поведения рязанцев в период пандемии

Александр Ильин

В Рязанской области внесли изменения в постановление губернатора о правилах поведения граждан во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 26 ноября. 

Согласно внесённым изменениям, теперь жителям региона, у которых имеется медотвод от вакцинации, разрешается посещать общественные места без предъявления ПЦР-теста. 

Ранее таким гражданам требовалось предоставить лабораторное исследование, подтверждающее отсутствие коронавируса, сделанное не позднее 3 дней назад. 

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте газеты «Рязанские ведомости».

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