Губернатор Гладков обратился к жителям села под Белгородом после «инцидента»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях неизвестного инцидента в селе Журавлевка, пишет Бел.Ру.

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Губернатор пояснил, что в результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет.

«Постарались с главой поселения успокоить людей. Те многодетные семьи, которые пожелали уехать, я привез с собой, разместили их в гостинице в Белгороде. При необходимости вывезем из села всех, кто пожелает», – отметил Гладков.

По его словам, ситуация находится под абсолютным контролем.