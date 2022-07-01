Группа рязанцев покорила Эльбрус

Группа из пяти рязанцев — четырёх любителей путешествий и профессиональный инструктор по альпинизму — покорила Эльбрус.

На самую высокую гору Европы поднялись Алексей Бушев, Андрей Исаев и братья Дмитрий и Константин Бабанины. К восхождению их полгода готовил Владимир Коняхин.

По словам Алексея Бушева, главного инициатора мероприятия, на вершину они поднялись на пятый день. Обычно подготовка к восхождению занимает больше времени. Альпинисты приезжают заранее и проходят акклиматизацию, ежедневно поднимаясь на 3 тысячи метров, 3,5 тысячи, 4, 4,5 — постоянно наращивая высоту. Рязанцы прошли акклиматизацию в мае, когда приезжали попробовать свои силы и обкатать снаряжение. Кстати, после той поездки группа, изначально состоявшая из 8 человек уменьшилась. Трое по разным причинам отказались.

— Обычно подъём происходит на 7-9 день, но мы пошли раньше — рассказал Алексей — Местным проводником у нас был лучший спасатель Кабардино-Балкарии Алибек Газаев. Накануне он снимал с горы группу из Москвы, о чём показывал сюжет федеральный телеканал. Проверив прогноз, он сообщил, что есть окно, в которое можно начать восхождение, затем погода ухудшается. Нам предложили выбрать самим: подниматься завтра без дня отдыха, либо ждать. Мы согласились идти.

10 июня в 3 часа ночи выехали на ратраке (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс) на высоту 5100 метров. Оттуда начали штурм Эльбруса.

На восхождение рязанцы потратили 4,5 часа, обогнав по дороге несколько групп.

— От ратрака до вершины мы прошли чуть больше 2 километров, — рассказывает Алексей Бушев. — На равнине на такое расстояние даже не обратишь внимание, но на высоте в горах всё по-другому. Из-за нехватки кислорода у кого-то кружится голова, кого-то тошнит. Обостряются старые болячки, идти очень трудно. Кроме того, у вершины холодно и ветер — лишний раз не хочется снимать перчатки, чтобы сфотографировать красивые виды. Вообще в горах расстояние измеряется не в километрах, а в ходовых часах.

Конечно, уже на вершине каждый сделал нужный ему снимок. Хотя для этого пришлось приложить много усилий.

— За 50 метров до финиша у некоторых силы были на исходе, — рассказывает Бушев. — Но благодаря коллективу поднялись все. В горах самое главное — это люди!

Затем был не самый простой спуск и возвращение на ратраке уже в сильный снегопад. Группам, которые начинали подъём позже, пришлось повернуть назад из-за непогоды.

— Спасибо Алибеку Газаеву, который нашёл для нас это окно, — отметил Бушев. — После этого два дня на гору никто не поднимался.

Подготовка к восхождению для рязанцев включала не только физическую подготовку. До этого никто из них не имел опыта горных походов. Пришлось тренироваться на скалодроме, изучать узлы, учиться ходить в кошках.

И ещё один интересный факт: за время подготовки, которая началась 24 января, на четверых они скинули в общей сложности 54 килограмма.

— Ребята обратились с просьбой подготовить их к восхождению, я составил план, они его чётко выполнили, — рассказывает Владимир Коняхин. — Коллектив был целеустремлённым, дисциплинированным и дружным. Логичным завершением всей работы стало восхождение на Эльбрус.

Для Алексея Бушева подъём на Эльбрус стал воплощением мечты, к которой он шёл 12 лет — с 2010 года. Именно тогда ему пришла в голову идея посетить все семь чудес России — Долину гейзеров, Байкал, Петергоф, Собор Василия Блаженного, Мамаев Курган, Хребет Маньпупунёр и Эльбрус. Восхождение на гору стало завершением задуманного. Везде работник Ново-Рязанской ТЭЦ побывал с флагом предприятия.

Справка из Википедии:

Эльбру́с (карач.-балк. Минги-Тау, кабард.-черк. Ӏуащхьэмахуэ) — самая высокая горная вершина России и Европы, включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».