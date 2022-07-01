Группа рязанцев покорила Эльбрус

Группа из пяти рязанцев — четырёх любителей путешествий и профессиональный инструктор по альпинизму — покорила Эльбрус.
На самую высокую гору Европы поднялись Алексей Бушев, Андрей Исаев и братья Дмитрий и Константин Бабанины. К восхождению их полгода готовил Владимир Коняхин.
По словам Алексея Бушева, главного инициатора мероприятия, на вершину они поднялись на пятый день. Обычно подготовка к восхождению занимает больше времени. Альпинисты приезжают заранее и проходят акклиматизацию, ежедневно поднимаясь на 3 тысячи метров, 3,5 тысячи, 4, 4,5 — постоянно наращивая высоту. Рязанцы прошли акклиматизацию в мае, когда приезжали попробовать свои силы и обкатать снаряжение. Кстати, после той поездки группа, изначально состоявшая из 8 человек уменьшилась. Трое по разным причинам отказались.
10 июня в 3 часа ночи выехали на ратраке (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс) на высоту 5100 метров. Оттуда начали штурм Эльбруса.
На восхождение рязанцы потратили 4,5 часа, обогнав по дороге несколько групп.
Конечно, уже на вершине каждый сделал нужный ему снимок. Хотя для этого пришлось приложить много усилий.
Затем был не самый простой спуск и возвращение на ратраке уже в сильный снегопад. Группам, которые начинали подъём позже, пришлось повернуть назад из-за непогоды.
Подготовка к восхождению для рязанцев включала не только физическую подготовку. До этого никто из них не имел опыта горных походов. Пришлось тренироваться на скалодроме, изучать узлы, учиться ходить в кошках.
И ещё один интересный факт: за время подготовки, которая началась 24 января, на четверых они скинули в общей сложности 54 килограмма.
Для Алексея Бушева подъём на Эльбрус стал воплощением мечты, к которой он шёл 12 лет — с 2010 года. Именно тогда ему пришла в голову идея посетить все семь чудес России — Долину гейзеров, Байкал, Петергоф, Собор Василия Блаженного, Мамаев Курган, Хребет Маньпупунёр и Эльбрус. Восхождение на гору стало завершением задуманного. Везде работник Ново-Рязанской ТЭЦ побывал с флагом предприятия.
Справка из Википедии:
Эльбру́с (карач.-балк. Минги-Тау, кабард.-черк. Ӏуащхьэмахуэ) — самая высокая горная вершина России и Европы, включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».