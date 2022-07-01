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Пятница, 1 июля, 2022

Группа рязанцев покорила Эльбрус

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Группа рязанцев покорила Эльбрус

Группа из пяти рязанцев — четырёх любителей путешествий и профессиональный инструктор по альпинизму — покорила Эльбрус.

На самую высокую гору Европы поднялись Алексей Бушев, Андрей Исаев и братья Дмитрий и Константин Бабанины. К восхождению их полгода готовил Владимир Коняхин.

По словам Алексея Бушева, главного инициатора мероприятия, на вершину они поднялись на пятый день. Обычно подготовка к восхождению занимает больше времени. Альпинисты приезжают заранее и проходят акклиматизацию, ежедневно поднимаясь на 3 тысячи метров, 3,5 тысячи, 4, 4,5 — постоянно наращивая высоту. Рязанцы прошли акклиматизацию в мае, когда приезжали попробовать свои силы и обкатать снаряжение. Кстати, после той поездки группа, изначально состоявшая из 8 человек уменьшилась. Трое по разным причинам отказались.

Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус

— Обычно подъём происходит на 7-9 день, но мы пошли раньше — рассказал Алексей — Местным проводником у нас был лучший спасатель Кабардино-Балкарии Алибек Газаев. Накануне он снимал с горы группу из Москвы, о чём показывал сюжет федеральный телеканал. Проверив прогноз, он сообщил, что есть окно, в которое можно начать восхождение, затем погода ухудшается. Нам предложили выбрать самим: подниматься завтра без дня отдыха, либо ждать. Мы согласились идти.

10 июня в 3 часа ночи выехали на ратраке (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс) на высоту 5100 метров. Оттуда начали штурм Эльбруса.

На восхождение рязанцы потратили 4,5 часа, обогнав по дороге несколько групп.

— От ратрака до вершины мы прошли чуть больше 2 километров, — рассказывает Алексей Бушев. — На равнине на такое расстояние даже не обратишь внимание, но на высоте в горах всё по-другому. Из-за нехватки кислорода у кого-то кружится голова, кого-то тошнит. Обостряются старые болячки, идти очень трудно. Кроме того, у вершины холодно и ветер — лишний раз не хочется снимать перчатки, чтобы сфотографировать красивые виды. Вообще в горах расстояние измеряется не в километрах, а в ходовых часах.

Конечно, уже на вершине каждый сделал нужный ему снимок. Хотя для этого пришлось приложить много усилий.

— За 50 метров до финиша у некоторых силы были на исходе, — рассказывает Бушев. — Но благодаря коллективу поднялись все. В горах самое главное — это люди!

Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус
Группа рязанцев покорила Эльбрус

Затем был не самый простой спуск и возвращение на ратраке уже в сильный снегопад. Группам, которые начинали подъём позже, пришлось повернуть назад из-за непогоды.

— Спасибо Алибеку Газаеву, который нашёл для нас это окно, — отметил Бушев. — После этого два дня на гору никто не поднимался.

Подготовка к восхождению для рязанцев включала не только физическую подготовку. До этого никто из них не имел опыта горных походов. Пришлось тренироваться на скалодроме, изучать узлы, учиться ходить в кошках.

И ещё один интересный факт: за время подготовки, которая началась 24 января, на четверых они скинули в общей сложности 54 килограмма.

— Ребята обратились с просьбой подготовить их к восхождению, я составил план, они его чётко выполнили, — рассказывает Владимир Коняхин. — Коллектив был целеустремлённым, дисциплинированным и дружным. Логичным завершением всей работы стало восхождение на Эльбрус.

Для Алексея Бушева подъём на Эльбрус стал воплощением мечты, к которой он шёл 12 лет — с 2010 года. Именно тогда ему пришла в голову идея посетить все семь чудес России — Долину гейзеров, Байкал, Петергоф, Собор Василия Блаженного, Мамаев Курган, Хребет Маньпупунёр и Эльбрус. Восхождение на гору стало завершением задуманного. Везде работник Ново-Рязанской ТЭЦ побывал с флагом предприятия.

Справка из Википедии:

Эльбру́с (карач.-балк. Минги-Тау, кабард.-черк. Ӏуащхьэмахуэ) — самая высокая горная вершина России и Европы, включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

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