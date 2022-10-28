Группа мобилизованных отправилась в учебный центр из Сасова

Из города Сасово проводили на подготовку к участию в специальной военной операции новую группу мобилизованных горожан и жителей Пителинского района. Об этом сообщила страница мэрии ВКонтакте.

Церемония прошла возле военного комиссариата, куда вместе с будущими воинами пришли десятки людей, преимущественно их родственники и друзья. С напутственными словами к ребятам обратились военный комиссар Анатолий Котельников, глава администрации города Сасово Евгения Рубцова и глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов.

Муниципальные служащие передали мобилизованным письма от юных горожан, учащихся сасовских школ. В них — самые добрые слова поддержки и просьбы как можно скорее вернуться домой, к своим родным.

— Желаем будущим воинам полагаться только на здравый смысл, успешно выполнять все боевые задачи, не бросать товарищей в беде и, конечно, вернуться живыми и здоровыми на свою малую родину! — говорится в сообщении администрации.

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