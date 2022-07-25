Гринпис представил рейтинг регионов, где больше всего рубят лес в России

Гринпис представил уникальный рейтинг регионов, где больше всего рубят лес в России.

Рязанская область оказалась на 12-ом месте в списке российских регионов по количеству вырубаемого леса вместе с Нижегородской и Ленинградской областями. В каждом из трёх регионов заготовлено в прошлом году 1,09 кубометров древесины с гектара лесных земель.

В топ-20 не оказалось ни одного дальневосточного или сибирского субъекта, а лишь субъекты из европейско-уральской части страны. Эксперты Гринпис объяснили это тем, что самые востребованные промышленностью лесные ресурсы ― это продуктивные леса средней полосы. Земли здесь обжитые, есть вся инфраструктура, а климат очень благоприятен для лесоводства.

Рейтинг Гринпис составлен на основе статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы за 2021 год. В начале списка находятся регионы, которые заготавливают больше всего древесины в кубических метрах с гектара леса.