Среда, 31 июля, 2024

Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Автор: 7info7

Опубликовано

Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Думский комитет по обороне еще в мае рекомендовал отклонить законопроект, отметив, что расширение перечня отсрочек отрицательно повлияет на комплектование армии.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что будет продвигать законопроект, несмотря на отклонение. Она отметила, что депутаты должны действовать в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о многодетных семьях.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о проблемах с комплектованием Вооруженных сил страны, но отметил, что речи о мобилизации не идет. По его словам, приоритетной задачей ведомства является вооружение российской армии в зоне спецоперации.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Павел Осин: «Главное, чтобы работа приносила удовольствие. Всё остальное построится само»

Стало известно, когда на Олимпиаде в Париже выступит канонист из Касимова Захар Петров

Как в сказке: в семье рязанки было четыре сыночка, а теперь родилась лапочка-дочка

Трёх мигрантов нарушителей из Рязани депортировали на родину

В Рязани отключили холодную воду на шести улицах

В Милославском районе пропала 83-летняя женщина

Рязанцев предупредили о грозах и граде 31 июля

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» в Рязани: что ждать зрителям

Остросюжетные хиты и новые сериалы с Безруковым, Нагиевым и Панфиловым: НТВ раскрыл премьеры нового телевизионного сезона

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязани, признался в атаке на аэродром Дягилево

Завершился ремонт участка дороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов

Начались съёмки сериала «Склиф» с Кристиной Асмус в главной роли