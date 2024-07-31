Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Думский комитет по обороне еще в мае рекомендовал отклонить законопроект, отметив, что расширение перечня отсрочек отрицательно повлияет на комплектование армии.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что будет продвигать законопроект, несмотря на отклонение. Она отметила, что депутаты должны действовать в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о многодетных семьях.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о проблемах с комплектованием Вооруженных сил страны, но отметил, что речи о мобилизации не идет. По его словам, приоритетной задачей ведомства является вооружение российской армии в зоне спецоперации.