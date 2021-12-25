Госавтоинспекция Рязанской области порекомендовала водителям отказаться от поездок на личном авто

Региональная Госавтоинспекция порекомендовала рязанским водителя по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в связи с ухудшением погоды.

ГИБДД также просит водителей быть крайне аккуратными при управлении автомобилем: избегать резких маневров, перестроений, соблюдать интервал, дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.

Кроме того, опасность для автомобилистов представляют резкие перепады атмосферного давления. В случае ухудшения самочувствия необходимо остановиться и обратиться за медицинской помощью.