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Суббота, 25 декабря, 2021
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Госавтоинспекция Рязанской области порекомендовала водителям отказаться от поездок на личном авто

Александр Ильин

Региональная Госавтоинспекция порекомендовала рязанским водителя по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в связи с ухудшением погоды. 

ГИБДД также просит водителей быть крайне аккуратными при управлении автомобилем: избегать резких маневров, перестроений, соблюдать интервал, дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. 

Кроме того, опасность для автомобилистов представляют резкие перепады атмосферного давления. В случае ухудшения самочувствия необходимо остановиться и обратиться за медицинской помощью. 

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