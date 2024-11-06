Госавтоинспекция предупредила рязанских водителей об ухудшении погодных условий

В среду, 6 ноября, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами снег и гололедица. Температура воздуха днём составит от -2 до +3 градусов. Порывы западного ветра достигнут 9 м/с.

По прогнозам, в дневное время также возможны небольшие осадки.

В связи с изменениями погодных условий Госавтоинспекция области обращается к водителям и пешеходам с призывом к повышенной осторожности, особенно в тёмное время суток.

Гололедица и ухудшение видимости могут стать причинами аварийных ситуаций.