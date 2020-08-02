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Гороскоп на 4 августа

Юлия Кирьянова
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Овен

Гороскоп рекомендует Овну задавать окружающим только те вопросы, на которые он точно знает ответы. Не пытайтесь кого-то завести в тупик, вряд ли это удастся. Особенно, если трудитесь в одном коллективе уже много лет. Не исключена крупная премия или прибавка к зарплате. Если вы мечтали поменять место работы, то теперь ситуация изменится к лучшему.

Телец

Разбитую чашку не склеишь – Телец это поймет сегодня, когда отношения с избранником серьезно обострятся. Психологически вы настроены на укрепление союза, но обстоятельства складываются не в вашу пользу. Обязательно разберитесь с финансовыми проблемами. Если что-то упустите сейчас, то позже невозможно будет накопить нужную сумму.

Близнецы

Успешный в работе день ожидает Близнецов. Возможны неожиданные и выгодные предложения, о которых вы и мечтать не могли. Смело беритесь за дела, которые бросили на половине пути. Так вы сможете доказать свой профессиональный статус и приумножить знания. Тем, кто находится в отпуске, нужно организовать отдух на природе. Или на турбазе.

Рак

4 августа для Рака будет днем созидания и раскрытия тайных заговоров. Необыкновенным образом откроются пути-дороги, ведущие к карьерному росту. Проявите не только умственную, но и физическую активность. Больше ходите пешком или ездите на велосипеде. Если есть заболевания суставов и позвоночника, то проведите меры профилактики.

Лев

В этот день Льву потребуется поддержка морального характера. Но окинув взором свое окружение, поймете – ловить нечего. Придется самому выкручиваться из ситуаций, в которые вы откровенно вляпались. Зато в бытовой сфере в руках будет весь арсенал того, что нужно выполнить своевременно. Работа кипит, вдохновение бурлит, семья помогает.

Дева

Деве предстоит весь день копаться в каких-то старых бумагах, чтобы навести порядок. Отгородите себя от ненужного хлама, решайте вялотекущие проблемы. В общении с любимым человеком – настоящий вулкан. Но если страсть еще присутствует, то можно наладить отношения. Задумайтесь о финансовом положении, иначе потерпите фиаско.

Весы

Гороскоп советует Весам быть на страже своего семейства. Родственники взбунтовались не без причины, поэтому срочно улаживайте с ними отношения. Путешествия, которые сильно ударят по бюджету, лучше отодвинуть на задний план. Вам нужно внутренне собраться, чтобы четко обозначить, на что и когда потратить деньги.

Скорпион

Скорпиону понадобится перезагрузка, если часть работы выполнить в одиночку трудно. Вы устали, отдых необходим, как воздух. Выезжайте на природу, дышите полной грудью и окружите себя близкими  людьми. Не читайте морали тем, кто сам готов философствовать и поучать. Хорошо заняться спортом, посидеть на диете. Укрепляйте иммунитет витаминами.

Стрелец

Стрельцу придется задуматься о текущих делах, чтобы потом не решать их задним числом. Естественно, заниматься только работой и проблемами в такой чудесный день не благодарно. Полезно найти хобби, найти творческий подход к решению проектов. В личной жизни все комфортно и спокойно. Если сами не спровоцируете конфликт с партнером.

Козерог

4 августа – этот день Козерогу нужно всецело посвятить творчеству и общению с родственниками. Благодаря этому, получится устранить все недочеты и проблемы личностного роста. Интересная беседа состоится с другом, если встретитесь с ним вечером. Только не делитесь вопросами быта и финансов, это сейчас лишнее. Ограничьтесь тем, что назрело на душе.

Водолей

Настроение у Водолея будет ниже среднего уровня, что негативно отразится на всех сферах жизни. Вы будете витать в облаках, вспоминая прошлое. Муки совести в отношении одного из друзей – конек дня. С рабочими моментами определитесь заранее, что для вас важно, а что реализуете потом. Затишье в финансовых делах не меняйте искусственно.

Рыбы

Рыбам не стоит стесняться, а нужно смело показать таланты и взяться за крупные проекты. Вам не только хорошо заплатят, но и сведут с нужными людьми. Бизнесменам придется некоторые вопросы решать по телефону, но это даже к лучшему. Визуальные встречи и деловые разговоры уведут в дебри. Во всеоружии будьте на романтическом свидании.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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