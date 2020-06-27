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Гороскоп на 29 июня

Юлия Кирьянова
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Овен:

Овна ожидает настоящая карусель, созданная из срочных и текущих дел. Но для вас это будет лучше, чем беспробудная скука и тоска. Старайтесь, чтобы вся работа проходила в едином темпе. Не выбивайтесь из ритма, тогда эффект от выполненных заданий будет колоссальный. Вечер пройдет в праздном настроении, с дорогими подарками и комплиментами.

Телец:

Гороскоп обещает Тельцу массу сюрпризов, которые подкинет судьба. Ни под каким предлогом не отказывайтесь от всего нового и необычного. Если встретятся на пути достойные люди, то обязательно завяжите с ними дружбу. В будущем сто раз вспомните, как началось ваше общение. Не исключен фуршет или юбилей, на который пригласят друзья.

Близнецы:

Без дыма огня не бывает – в этом сегодня убедятся Близнецы. Банальный спор на рабочую тему может привести к мощному выплеску негативной энергии. Даже те, кто тихо молчал в сторонке, начнут бунтовать и размахивать руками. Масса важных дел ожидается в бытовой сфере. Семейным людям не мешает взять отгул, чтобы все сделать.

Рак:

Волнительно и приятно проведут этот день Раки. Сентиментальность и чуткость сыграет главную роль в личной жизни. Приблизите к себе человека, который сильно похож на вас. В финансовой сфере планы резко изменятся, если не забудете про экономию. С объятиями и пышными пирогами будут встречать вас друзья. Не отказывайтесь от похода в гости.

Лев:

29 июня Льва ждет день передвижений, как на близкое, так и на дальнее расстояние. Придется даже автостопом добираться, если нужно успеть к определенному времени. Вам повезет с попутчиками, как и с получением ценной информации. Причин для разногласий с любимым человеком не будет, но язык лучше держать за зубами. Не спешите с откровениями.

Дева:

Если Дева покажет себя с расточительной стороны, то получит кукиш с маслом. Сегодня нужно стать крайне щедрой, чтобы приумножить капитал. Родник денег будет таким бурным, что не заткнешь. Отличный день для спортивных тренировок, похода в горы, рыбалки и активного отдыха. Главное, не навредить своему здоровью и действовать целенаправленно.

Весы:

Весы могут попасть в хитросплетенные сети, если позволят себе больше, чем нужно. Выбраться из них будет сложно, но попытка – не пытка. В окружении найдутся люди, которые будут полностью поддерживать ваши идеи. Поделитесь с ними схемой реализации, получите бесценный опыт. Срочно оформляйте командировку за границу.

Скорпион:

Гороскоп предсказывает Скорпиону неоднозначный в плане информации день. Вам придется раскладывать все по полочкам, чтобы узнать правду. В любви расставьте приоритеты, чтобы не получить от избранника порцию критики. В любом случае умейте парировать, но без грубостей и жестикуляции. Новость от родственника может расстроить до крайностей.

Стрелец:

Сегодня Стрелец узнает, что его гениальные идеи муссируют в коллективе. Досадно, но разобраться во всех нюансах все-таки придется. Если грядет переворот, то почему вы до сих пор не в курсе? Сюжет в любовных отношениях будет напоминать великих классиков. Вам лишь останется заглянуть в литературу, чтобы напомнить себе концовку.

Козерог:

Невероятно хороший и пригожий денек ожидает Козерога. Перед вами раскроются все двери, стоит лишь красиво и искренне улыбнуться. Но сильно не расслабляйтесь, придется сконцентрироваться на важном задании. Если вопрос будет касаться денег, то не экономьте. Сколько вложите, столько и получите плюсом. Полезными окажутся водные процедуры.

Водолей:

29 июня Водолей будет трудиться, как стахановец. Вы и сами не думали, что возможна такая рабочая активность. Обстановка в коллективе благоприятствует успеху и продвижению по службе. Главное, будьте пунктуальным и ответственным. Нереально удачный день в личной жизни ждет холостяков. Вы встретите на пути человека, с которым сложите судьбу.

Рыбы:

Рыбам в этот день нужно отсеивать информацию, которая сразу же кажется им ложной. Интуиция не подведет, наоборот, подскажет верную дорогу к успеху. Если погода позволяет, то отправляйтесь на природу и «на шашлыки». Экзамены пройдут на высоком уровне, если вы студент или решили повысить квалификацию. Ну, а с командировкой спешить не стоит.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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