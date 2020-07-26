Гороскоп на 27 июля

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Овен

Украсить этот мир и победить в нем все зло – вот такую задачу поставит перед собой Овен 27 июля 2020. Что ж, упрямства и самоуверенности вам не занимать. Ну, а как же личные дела, которые вы часто откладываете на потом? Планируйте каждый свой шаг, тогда все решится без задержек. Обязанности по дому ожидают вас вечером, призовите на помощь супруга.

Телец

27 июля Телец всецело погрузится в воспоминания об отпуске. Жаль, что он не резиновый, можно было бы продлить путешествие до конца года. Так великолепно вы еще никогда не отдыхали, а знакомство с романтическим оттенком запомнится на всю жизнь. Денежные проблемы не угнетают, но стабилизировать бюджет придется. Потратились вы основательно.

Близнецы

Если Близнецы будут упрямо гнуть свою линию, то пошагают по ней одни. Сегодня вокруг вас вьются только завистники и конкуренты, на дружеские излияния можно не рассчитывать. С теплой интонацией общайтесь по телефону с родственниками. Они вас мигом вычислят, если что-то не то. Приятные последствия ожидаются после подписания контракта.

Рак

Рак обожает истолковывать все сказанное по-своему. Но в этот день нельзя быть чересчур самонадеянным. Слушайте окружающих людей вдохновенно, будто они читают проповеди. Сложная ситуация в личной жизни отразится на всем, чем занимаетесь. Если есть возможность, то отмените деловые встречи. Хорошо отдохнуть, посмотреть на звезды и почитать.

Лев

Сегодня для Льва каждая мелочь будет иметь большое значение. С одной стороны, это прекрасно, с другой – замылит мозги и уведет в тундру. Окунитесь в личные интересы, хобби и семейные хлопоты. Если умеете мастерить или вышивать, то это пойдет на пользу. Спортивные занятия не желательно проводить в душном зале. Выезжайте для этого на природу.

Дева

Гороскоп обещает Деве удивительный день, но о многих проблемах вы пока не догадываетесь. Вот и превосходно, значит, они само ликвидируются. Продуктивно пройдет мероприятие, нацеленное на повышение квалификации. Если дослушаете лекцию до конца, то откроете для себя массу нового. С едой не шутите, будьте разборчивее в питании.

Весы

В этот день Весов подстегнет в работе человек, которому вы уже давно во многом благодарны. Он не только окрылит идеями, но и укажет верный путь их реализации. Короче, о финансовом положении на ближайшие полгода можно не беспокоиться. Великие победы на амурном фронте будут. Но только не обещайте партнеру то, что не выполните никогда.

Скорпион

Максимально успешный денек у Скорпионов, если следить за словами и действиями. Эмоциональное состояние шатается из стороны в сторону, что может привести к конфликтам. Бешеные темпы в работе могут привести к перепадам давления. Вы, конечно же, не старичок с болячками, но следить за здоровьем нужно. Не увлекайтесь азартными играми.

Стрелец

27 июля Стрелец окажется на вороном коне, хорошо, что не на настоящем. Иначе бы скинул вас посреди поля трудового, а коллектив не заметил потери бойца. Непонятная история в любовной сфере завершится вашим триумфом. Доверие со стороны избранника будет такое, что семейные люди со стажем позавидуют. От поездки откажитесь.

Козерог

Все то, что запланировал Козерог на утро, пойдет ровно и спокойно. Особенно, бытовые вопросы и налаживание отношения с домочадцами. Назойливый поклонник давно караулит у подъезда? Лучше вам с ним поговорить, а не многообещающе подмигивать. Автомобилистам нужно быть осторожнее, возможны аварийные ситуации. Произведите ремонт заранее.

Водолей

В радужную картинку сложится этот день у Водолея, который последнее время ходит унылый. Депрессия отступит, когда вам позвонит один из друзей. Хорошо сходить вместе на пляж, поплавать и отдохнуть. Пусть компания не большая, но это к лучшему. Тем более, что темы будут откровенными и неожиданными. Удачно сложатся финансовые дела, ждите прибыль.

Рыбы

Гороскоп предсказывает Рыбам день, когда захочется бежать на красный свет. Опасность, будьте осторожны! Кто-то из коллег захочет перейти вам дорогу, не демонстрируйте раздражительность. Наоборот, чаще ему улыбайтесь, чтобы он вообще запутался в целях. Врага нужно держать ближе – простая теорема. Одиноким повезет в любви, завяжется роман.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru