Гороскоп на 24 июля

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Овен

Овну 24 июля 2020 нужно придумать нечто такое, чтобы наконец-то избавиться от мыслей о миллионах. К примеру, займите руки физическим трудом, очень помогает. Можно развлечь себя комедией, поболтать по телефону с несостоятельным товарищем. Короче, будьте всегда в деле. Ну, а вечером не сидите дома, летняя погода располагает к прогулке.

Телец

24 июля Тельцу захочется роскоши и подарков. Можно навестить любимый бутик и принарядиться. За наличие купюр не переживайте, их вы заработали достаточно. Истину в споре искать ни к чему, если он произошел по вашей же глупости. Отношения с домочадцами могут оказаться на грани конфликта. Не уходите от ответственности за ремонт и бытовые дела.

Близнецы

Близнецы будут демонстративно игнорировать критику коллег, даже если она вполне конструктивная. Вот это напрасно, добрые советы помогут в реализации замыслов. Планы на вечер не стройте, все пойдет вразрез желаниям. Потрясающее событие сразит наповал, если любимый человек выслушает ваши идеи до конца. Путешествие не откладывайте.

Рак

Звездность Рака в этот день невозможно не заметить. Но если будете совать нос во все дела, то вам его быстренько укоротят. Не стоит проявлять фантастические амбиции там, где они не нужны. Работа вам знакома, зачем менять тактику? Агрессивные действия со стороны одного из друзей станут причиной конфликта. Только до рукоприкладства не доходите.

Лев

Льву в этот день придется засучить рукава по самые плечи. Трудиться предстоит долго и упорно, пока все не выполните качественно. Не вздумайте угождать всем подряд, это снизит самооценку. Претензии к любимому человеку окажутся необоснованными. Просто вы утратили былое доверие друг к другу, постарайтесь копнуть глубже. И будьте мягче.

Дева

Гороскоп рекомендует Деве избегать шумных компании и массовых мероприятий. Здоровье не железное, а нервы на пределе. Лучший способ избавиться от усталости – отдых на пляже. Поплавайте от души, примите солнечные ванны и бодрым шагайте до дома. От всевозможных энергетиков и алкоголя откажитесь. Это вряд ли поможет восстановиться физически.

Весы

Весам будут многие завидовать, ведь их прилюдно похвалит начальство. Есть за что – работу вы выполнили на отлично и в срок. Успешно решатся финансовые проблемы, но приложить усилия придется. Обращение в нужные инстанции поможет вернуть деньги, которых вы ждали пару месяцев. Вечер проведите в спокойной обстановке.

Скорпион

24 июля у Скорпиона не тот эмоциональный фон, чтобы с улыбкой рассматривать все текущие моменты. Вам нужно отвлечься от работы, разрешить себе отдых. Тем более, что летний отпуск вам не светит. Ну, а если организуете вылазку на турбазу с друзьями, то это здорово. Кстати, о самочувствии – диеты нужно придерживаться, килограммы вы набрали.

Стрелец

Этот денек окажется для Стрельца жарким. Нет, у мартеновской печи работать не придется, а вот побегать по городу в поисках работы – это реально. Как хорошо, что половину проблем вы уже решили. Теперь дело за малым, проявить инициативу и демонстрировать свой «красный» диплом. В любви образование не главное, будьте проще и доверчивее.

Козерог

Неустойчивый день ожидает Козерога. Но не в плане работы, а личной жизни. Здесь все так туманно, что Англия позавидует. Отношения с партнером от романтических дошли до истерических, нужно что-то решать. Подумайте о совместном путешествии, ведь есть время и деньги. Приятная новость от родственника изменит настроение к лучшему.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею суматошный день. Захочется только одно, чтобы все оставили вас в покое. Но это лишь во сне можно увидеть. В разгар активной работы придется многое доделывать в одиночку. Упрямство в финансовой сфере поможет уладить многие проблемы. Вы задались целью, и она реализуется с лихвой. Точнее, получите деньги с процентами.

Рыбы

От Рыб все будут чего-то требовать и доставать по полной программе. Ну, в чем вы провинились, где оступились? Ответ на этот вопрос повиснет в жарком воздухе летнего дня. Неприятная ситуация произойдет в процессе общения с новым другом. Ваши высказывания в его адрес он сочтет слишком резкими. Просить помилования? Ой, ну не опускайтесь.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru