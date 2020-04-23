-

Детальный гороскоп на 24 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

Гороскоп на день способствуют некоторой экзальтированности, всплеску неконтролируемых энергий. Устраивайте веселье, совершайте бракосочетание, союз будет долгим и прочным.

Телец.

Не исключено, что сегодня ваши любовные связи, ваши романы и разрывы окажутся в центре внимания, будут обсуждаться окружающими. Но досужие сплетники не способны вам навредить. Что же, как известно, на чужой роток не накинешь платок. Так что просто почаще вспоминайте мудрую мысль: раз обо мне говорят, значит, я жив!

Близнецы.

День символизирует победу над собой. По гороскопу 24 апреля 2020 пожилые Близнецы не захотят мириться со старостью. Спокойствие и умиротворение сегодня — не ваш путь. Возможно, вы хотите сами всего добиться, но вы должны понимать, что ваш успех должен основываться на начальном капитале, иначе вы можете попасть в зависимое положение.

Рак.

В эти дни не исключены травмы. 24 апреля 2020 в зону риска попадают спортсмены и водители. Будьте осторожны за рулем, воздержитесь от занятий экстремальными видами спорта.

Лев.

Сегодня вы сможете быстро находить общий язык с окружающими, включая несговорчивых коллег и милых, но совершенно неорганизованных домочадцев. Постарайтесь обсудить с партнерами вопросы инвестиций или распределения прибыли. На работе можно устроить небольшую вечеринку, чтобы помириться с противниками или найти новых союзников.

Дева.

Для многих Дев немаловажное значение будет иметь то, как обстоят дела в их семье. Они будут стремиться к порядку в доме. У некоторых могут появиться новые члены семьи (зятья, невестки или внуки). Будьте внимательны к членам семьи и заботьтесь о своих близких, помогая им и морально, и материально.

Весы.

Не исключено, что постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации отрицательно скажутся на результатах деловых встреч и контактов. Не отвлекайтесь на второстепенные детали.

Скорпион.

Ваше магнетическое обаяние многократно усилится. Как никогда, вы будете получать удовольствия от жизни и от любви. По гороскопу 24 апреля 2020 вы можете встретить своего избранника в привычной для вас деловой сфере общения. Постарайтесь удержать возникшее чувство и не сбиться на банальности.

Стрелец.

Отношения с партнерами и возлюбленными могут быть осложнены, а грубость и проявление силы будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам с начальством и партнерами. 24 апреля 2020 проявите дальновидность; вам нужно обратить внимание на мнение близких и друзей, а не упрямо идти своим путем.

Козерог.

День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. 24 апреля 2020 лучше не уезжать далеко от дома, а путешествовать по родному краю — впечатлений будет не меньше. А в часы уединения вам будет полезна научная и творческая деятельность.

Водолей.

Этот день символизирует партнерство, супружество, семью. Для многих Водолеев этот аспект жизни будет иметь первостепенное значение. К выбору партнера Водолеи подойдут очень тщательно. Вашим избранником должен быть человек, совершенный во всех отношениях (образованный, красивый, с утонченным вкусом и прекрасными манерами), а также желательно из хорошей семьи и занимающий определенное место в обществе.

Рыбы.

Не исключены проблемы с законом, задержка нужной информации, сложности в переговорах и выполнении договорных обязательств. Не рекомендуются поездки в другие страны и города, а также сотрудничество с иностранцами.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru