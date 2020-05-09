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Детальный гороскоп на 11 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

Этот день может активизировать в Овнах педантичное отношение к вещам, трезвый взгляд на действительность. Могут открыться тайные знания, прийти новые идеи. Результат работы прямо пропорционален количеству приложенного труда. Надо воздержаться от бурной деятельности, но можно оформлять документы, давать письменные обязательства, обращаться в государственные инстанции, подавать судебные иски.

Телец.

Многим Тельцам сегодня будет уютно в родимых стенах. Хорошо пойдут дела — как финансовые (по гороскопу 11 мая 2020 Тельцам представится шанс найти работу на дому), так и личные, семейные. Можно и нужно вкладывать деньги в стоящие покупки. Не мелочитесь: сейчас вы вполне можете себе позволить приобретение недвижимости, земельных участков, создание в квартире или в дачном доме нового интерьера.

Близнецы.

Благодаря своей коммуникабельности вы сможете найти себе хорошую работу и, возможно, вам удастся полностью использовать свои навыки и опыт. Не бойтесь трудностей. Если на вашем пути не было бы никаких трудностей, то не было бы и успеха; если бы вам не за что было бороться, то вы бы ничего и не достигли.

Рак.

Не исключено, что деловые люди в предстоящем астрологическом месяце могут заложить фундамент для будущих свершений. Приступайте к новым проектам, тщательно все взвесив и обдумав тактику.

Лев.

День благоприятен для предъявления личных требований, разговора о прибавке к жалованью. Причем, чем более безнадежной кажется вам эта затея, тем больше вероятности, что она увенчается успехом. Постарайтесь почувствовать себя максимально независимыми от материального положения, тогда у вас есть шанс не повторить прошлых ошибок. На вторую половину суток 11 мая 2020 планируйте начало самых значительных для вас дел.

Дева.

Вероятно, что все свои силы и опыт Девы сосредоточат на стремлении постоянно демонстрировать собственные способности. И это им удастся. Постарайтесь проявить себя с лучшей стороны. В этом случае вы ощутите радость при всяком освобождении от ограничений и рамок обыденности, в моменты приключений или удовольствий.

Весы.

Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей Весов действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Однако остерегайтесь быть излишне доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний.

Скорпион.

Скорпионам этот день обещает успехи в бизнесе, управлении своими и чужими капиталами, а также во всех вопросах, касающихся недвижимости. Вы заняты добычей денег, все остальное должно быть второстепенно. 11 мая 2020 служащие могут обращаться к начальству с просьбами о повышении зарплаты.

Стрелец.

В ваш коллектив могут прийти новые люди. Это подстегнет интерес Стрельцов к работе, раскроет многие скрытые грани их характера и деятельности. По гороскопу 11 мая 2020 надо научиться работать с новыми партнерами. Переложите часть работы на сотрудников, и вы сможете справиться со своими личными проблемами.

Козерог.

Вполне вероятны конфликты с партнерами (как личными, так и деловыми), которые несколько омрачат отношения, но не особенно скажутся на общем течении дел. 11 мая 2020 рассчитывайте на помощь членов семьи и самых верных друзей, которые окажутся вовлеченными в круг ваших забот.

Водолей.

Сила мечты раздвинет для вас горизонты. Инвестиции партнеров и возросший авторитет будут работать на карьеру. Мужество, ловкость, мгновенная реакция на неожиданные раздражители — вот те качества, которые понадобятся представителям этого знака в их профессиональной деятельности.

Рыбы.

Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Плохая пора для рандеву, а также для начала любой поездки, учебы. На 11 мая 2020 не планируйте интеллектуальные занятия, учебу и занятия ремеслом. Поскольку интеллект находится в плену эмоций, вы вряд ли сможете четко излагать свои мысли. Зато вам будет удаваться все, связанное с проявлением воображения.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru