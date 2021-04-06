РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 7 апреля для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Гороскоп обещает Овну трудный день. Это будет похоже на бой с тенью. Но если пройти череду испытаний достойно, то они больше не возникнут перед вами. Да и вы станете крепче морально и духовно. Не исключены проблемы в финансовой сфере, некачественные приобретения и негативные эмоции. Преодолейте страх перемен, нужно координировать свои действия.

Телец

Идеальный день для укрепления здоровья, спорта, изменения рациона питания. Телец давно не обращал внимания на себя, вот и запустил организм. Обязательно возьмите на заметку чистку печени и диету. Но чересчур строго к этому вопросу не подходите. Занятия спортом должны быть дозированы. До «седьмого пота» в тренажёрке? Нет, это точно не подходит для вас.

Близнецы

Если Близнецы будут вести себя слишком настойчиво, то получат отпор даже от самых близких людей. Вам нужно акцентироваться на интуитивном восприятии, стать добрее и податливее. Если кто-то попросит помощи, с радостью отзовитесь. Здоровье пошатнется, если не прекратите есть жирную пищу и запивать её вредными напитками. Посидите на диете.

Рак

7 апреля Рак будет чрезвычайно расстроен, недоволен своим внешним видом, замкнут. Откуда такой настрой? Возможно, устали и не высыпаетесь. А, может, вам просто пора в отпуск. Учтите, что духовное состояние напрямую связано с физическим. Если не прекратите панику, то заболеете. Встречайтесь только с теми, с кем можете поговорить легко и искренне.

Лев

Льву не рекомендуется планировать дорогие покупки. Подождите немного, не спешите тратить все накопленные средства. Сейчас ваше финансовое положение сложно назвать безупречным. Зато в отношениях с избранником будет полное взаимопонимание и гармония. И это отчасти ваша заслуга! Наконец-то вы стали уступчивее и романтичнее.

Дева

Девы будет весь день пребывать в расстроенном состоянии. Но это обоснованно: куда ни ткнись, повсюду одни преграды и неудачи. Остерегайтесь сплетен, слухов и клеветы. Даже к близким друзьям не мешает присмотреться. Возможно заработать отравление, если будете есть всё, попало. Откажитесь от экзотических блюд.

Весы

Гороскоп предсказывает Весам травмаопасный день, поэтому осторожность не помешает. Не следует отправлять на своем автомобиле в дальнюю дорогу. Бытовые вопросы и занятия спортом тоже должны находиться под контролем. Желательно посвятить время спокойному и культурному отдыху. Ну, и пообщаться с любимым человеком.

Скорпион

Замечательный день для устройства личной жизни. Скорпион может смело делать предложение руки и сердца избраннику. Организовывайте помолвку, семейные торжества и путешествия. Неожиданная финансовая помощь поступит в течение дня. Вы сильно удивитесь тому, кто вам перевел деньги. Не совершайте опрометчивых шагов и вложений в бизнесе.

Стрелец

Стрельцу будет сложно достичь желаемого, если цели пока находятся в зачаточном состоянии. Обратите взор то, что давно пылится в углу. Вот они-то и могут оказаться перспективными, дадут стабильность в материальной сфере. Возможна срочная командировка, приезд гостей и богатый пир. Проявите кулинарное мастерство.

Козерог

Если бы Козерогу пришлось выбирать между прошлым и будущим, то он бы выбрал второе. Настолько скверный окажется этот день, что захочется его пережить за считанные минуты. Но не удастся – придётся сражаться с проблемами и собственными комплексами. Главное, снижайте внутреннее напряжение и никого ни в чем не обвиняйте. Ищите компромисс.

Водолей

7 апреля Водолей захочет новизны, креатива и экспериментов. Короче говоря, всего того, чего давно не он получал в качестве компенсации за свой неуёмный труд. Вас даже финансовая сторона жизни не так будет интересовать, как личностный рост. Откажитесь от крупных покупок, общения с малознакомыми людьми и бурных застолий.

Рыбы

Рыбы погрузятся в себя, что даст им передышку от работы, отношений и суеты внешнего мира. Ну, и что вы там увидели? Наверняка, начали хвалить себя и ругать окружающих. Это напрасно. Пора меняться самим, бороться с недостатками и поставить жирную точку на некоторых контактах. Вечером пригласят в гости, придётся ограничиться улыбкой и отказом.