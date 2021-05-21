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РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

22 мая Овнам придётся поумерить амбиции и сгладить упрямство. Тем более, если вы любите кичиться ими напоказ. В рабочих делах всё сложится хорошо. Возможно, вам дадут новый проект, который, кстати, будет достаточно прибыльным. Не упускайте шанс, это отличная возможность заработать. К вечеру вы испытаете упадок сил. Ну а как же, подходит к концу эмоционально сложный день. Вечер лучше провести в тишине, в кругу родных и близких.

Телец

Тельцов ждёт не самый благоприятный с точки зрения общения день. Возможны разногласия с коллегами и недопонимания в семье. Не становитесь в конфликтах и спорах разъярённым быком, от которого все ждут нападок. Проявите благоразумие, и тогда всё сложится вам на руку. С точки зрения финансов всё наконец-то придёт в норму. Вечером вас ожидает приятный сюрприз. Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, кто его подготовил!

Близнецы

Близнецы сегодня нарасхват. Будьте готовыми к бесконечным звонкам руководства, коллег, родных и друзей. Кстати, если предложат поработать в выходной, не соглашайтесь. Денег заработаете мало, а вот сил потратите достаточно. Благоприятен день для того, чтобы выбраться на природу и наконец-то подышать свежим воздухом. В отношениях с избранником не пытайтесь решать проблемы по телефону. Лучше дождаться личной встречи.

Рак

Начало дня отлично подойдёт для домашних дел. Планировали навести порядок? Быстрее хватайтесь за тряпки и моющие средства. Уборка пройдёт в радость. Днём позвоните родственникам. Скорее всего, от вас понадобится какая-либо помощь. Вечером настройтесь на волну позитива. Почему бы не посмотреть комедию в приятной компании. Не отказывайте себе в удовольствии.

Лев

Оракул предсказывает Львам крайне удачный день. Сегодня отличное время решать финансовые вопросы. Попробуйте поделать что-то новое. Отвлечься от будничной суеты — отличный план. Родные ждут вас дома, чтобы сообщить приятные новости. Так что долго не задерживайтесь.

Дева

Все важные переговоры и встречи перенесите на первую половину дня. Вторую половину дня посвятите наведению красоты. Быть может, вы давно хотели сходить в парикмахерскую? Сейчас самое время. Новый образ вас очень порадует. Обратят на вас внимание окружающие. Вечерам возможна романтическая встреча. Не теряйтесь и будьте собой!

Весы

Не стоит всерьез рассчитывать, что все удачно сложится само собой. Скорее всего, сегодня вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Чтобы расслабиться после трудового дня, займитесь спортом или йогой. Физические нагрузки не помешают. И обратите внимание на здоровье. Организм давно подаёт сигналы о том, что что-то не так.

Скорпион

Невозможное возможно! Именно с таким девизом Скорпионы проведут сегодняшний день. То, что невозможно было решить на протяжении целой недели, наконец-то наладится. Прекрасные новости придут с работы. Готовьтесь к повышению. От командировок не отказывайтесь. Вечер проведите с родными. По вам кто-то из них очень сильно скучает.



Стрелец

Бездействие — не выход, если всё катится к чертям. Не паникуйте, возьмите ситуацию в свои руки. Придётся изрядно потрудиться, чтобы исправить косяки своих коллег. В следующий раз будьте внимательнее, на кого что делегируете. Пора устроить физическую разрядку. Велосипедная прогулка, бокс, катание на самокате, пробежка по парку. Выбирайте то, чем именно сейчас хочется заняться.

Козерог

Козерога ждёт непростой и очень неспокойный день. Придётся много переживать, сомневаться в своих силах, переделывать одно и то же по несколько раз. Быть может, пора отложить работу на понедельник и отдохнуть? Поездка за город сложится удачно. Вечером отправляйтесь на шоппинг. Удастся купить всё нужно по хорошей скидке. Устройте праздник для близких и сделайте им подарки. Ведь внимание им нужно не только на праздники…

Водолей

Водолеи покорят окружающих своей смекалкой. Вам порой удаётся невероятное. Главное — твёрдо стоять на своём. Завистники на работе прикроют рты, когда увидят ваши ошеломительные результаты. Весь свой творческий потенциал реализуйте в планировании отдыха. Поездка сложится успешно, если всё запланируете заранее.

Рыбы

Рыбам стоит меньше думать об окружающих и наконец-то обратить внимание на себя. Старайтесь сегодня меньше спорить и молча соглашайтесь. Даже если думаете совсем иначе. В противном случае сделаете больно в первую очередь себе. Откажитесь от встреч с друзьями, добром это не закончится. А вот время с любимым провести удастся очень продуктивно. Вы и покупки совершите, и погуляете, и поговорите о том, в чём давно пора было разобраться.