Дирекция благоустройства вышла на уборку Рязани — город готовят к зиме и Новому году

Сотрудники Дирекции благоустройства утром 18 ноября вышли на уборку городских территорий. Об итогах проведённых работ рассказали в администрации Рязани.

В парках и скверах, на тротуарах вдоль дорог общего пользования собирают случайный мусор. Листву сгребали и вывозили на улице Дзержинского, в сквере им. В.Ф. Маргелова, сквере «Русский чай».

Во всех районах очищают урны, подметают пешеходные зоны. Выполняется обслуживание городских туалетов. Бригада мехуборки работает на улице Великанова.

Идет установка новогодних елей. Работы проводились в детском городке сквера им. М.Д. Скобелева. Здесь по традиции устанавливают дерево высотой 9 метров. Всего к праздникам в городе планируется поставить более 44 ели.