Гордума изменила Генплан Рязани из-за зелёных зон

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы о внесении двух изменений в Генеральный план города.

Первое из них касается территории с адресным ориентиром — район Бутырки, квартал 7, участок 3. Функциональное зонирование изменено с зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны спортивных комплексов и сооружений, многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.

Кроме того, зонирование трех участков в районе Храпово изменено с зоны озеленения специального назначения, зоны садово-дачных участков также на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.

Все изменения необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани.

Депутаты поддержали эти решения, сообщила пресс-служба гордумы.