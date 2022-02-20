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Воскресенье, 20 февраля, 2022

Глыбы льда рухнули с дома на окраине Рязани

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Глыбы льда рухнули с дома на окраине Рязани

7info

На улице Белякова в Рязани с крыши многоэтажного жилого дома рухнули глыбы льда, сообщает группа Дягилево ВКонтакте.

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ЧП случилось в доме №8.

— Так дом дрожал, думала все рухнет, — пишет пользовательница ВК. — А сколько и когда еще сползет… страшно из дома выходить.

Глыбы льда рухнули с дома на окраине Рязани

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