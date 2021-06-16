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Среда, 16 июня, 2021
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Главврач больницы в Твери раскрыл «страшную статистику» по коронавирусу

Никита Брыкин
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Главный врач городской клинической больницы № 6 в Твери Александр Жуков рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет портал «Медицинские новости. Тверь».

Специалист уточнил, что с начала пандемии число поступивших в инфекционный госпиталь при больнице пациентов перевалило за десять тысяч.

Медик называет эту статистику «страшной». Также он описал ситуацию как «бедлам из нескончаемых потоков скорых, пациентов, аппаратов ИВЛ».

Жуков призывает горожан вакцинироваться, поскольку видит в этом единственный выход.

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