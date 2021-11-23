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Вторник, 23 ноября, 2021
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Главу Касимовского следственного отдела Федина отправили под домашний арест

Александр Ильин

Советский районный суд отправил руководителя Касимовского МСО СУ СК Александра Федина под домашний арест, сообщает пресс-служба суда. 

Заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста состоялось во вторник, 23 ноября. 

Мера пресечения избрана на 1 месяц и 29 суток, по 21 января 2022 года включительно. Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, Федина обвиняют в преступлении по статье ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

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