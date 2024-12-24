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Фото: ИД «Пресса»
Власть, политика, общество

Главой Кораблинского муниципального округа стала Нина Объедкова

Валерия Мединская

Нина Объедкова избрана главой Кораблинского муниципального округа. Такое решение единогласно 23 декабря приняли депутаты Думы Кораблинского округа. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По образованию Объедкова – учитель биологии. Работала освобожденным секретарем комсомольской организации, учителем начальных классов, инспектором отдела образования и молодежной политики администрации Новодеревенского района. До назначения занимала должность главы администрации Кораблинского района.

«Уверена, что совместными усилиями – депутатов Думы округа и областной Думы, сотрудников администрации района, в числе которых много опытных, ответственных специалистов, болеющих за общее дело, активных граждан, старост, руководителей ТОСов, предприятий и организаций – мы обязательно добьемся успеха», – сказала глава Кораблинского муниципального округа. 

Нина Объедкова поблагодарила губернатора Рязанской области за неравнодушие к проблемам района и оказанную помощь в их решении.

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