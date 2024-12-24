Главой Кораблинского муниципального округа стала Нина Объедкова

Нина Объедкова избрана главой Кораблинского муниципального округа. Такое решение единогласно 23 декабря приняли депутаты Думы Кораблинского округа. Об этом сообщает ИД «Пресса».
По образованию Объедкова – учитель биологии. Работала освобожденным секретарем комсомольской организации, учителем начальных классов, инспектором отдела образования и молодежной политики администрации Новодеревенского района. До назначения занимала должность главы администрации Кораблинского района.
Нина Объедкова поблагодарила губернатора Рязанской области за неравнодушие к проблемам района и оказанную помощь в их решении.