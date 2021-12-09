Глава СПЧ на встрече с Путиным предложил выдавать QR-коды переболевшим COVID-19

Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом с высокими титрами антител. Об этом сообщает РИА Новости.

Фадеев уверен, что при наличии такого же числа антител, как и после введения вакцины, людям можно выдавать соответствующий документ.

По его словам, вполне понятно, когда коды получают сделавшие прививку или официально переболевшие коронавирусом. Но в жизни есть разные ситуации.

Реклама

В качестве примера Фадеев привёл своего знакомого, болевшего год назад. У этого мужчины и сейчас высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?