Глава рязанского предприятия «сэкономил» на налогах больше 40 млн рублей

В Рязанской области возбуждено уголовное дело против руководителя одного из предприятий по статье об уклонении от уплаты налогов. Подробности привели в СУ СКР по региону.

По информации следователей, с марта по декабрь 2020 года подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у нескольких коммерческих организаций. Налоговые декларации по НДС за этот период он направил в налоговый орган с заведомо ложными сведениями.

Ущерб от действий руководителя предприятия за 2020 год в результате неуплаты налогов превысил 40 млн рублей.

Уголовное дело возбудили на основании материалов камеральных налоговых проверок предприятия и материалов, поступивших из УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Сейчас продолжается сбор доказательств. Следствие в ходе расследования примет исчерпывающие меры к возмещению причинённого ущерба бюджетной системе России.

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