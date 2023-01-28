Глава Рязани Татьяна Панфилова провела личный приём граждан

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

К главе муниципального образования обратились многодетные мамы Татьяна Шарова и Ольга Зоткина с просьбой оказать в содействие в получении в собственность земельного участка, обеспеченного необходимой инфраструктурой.

Как пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Кожин, в настоящее время многодетным семьям предоставляются земельные участки в границах города Рязани, Рыбновского и Рязанского районов. Перечень участков утвержден решением Рязанской городской Думы. В настоящее время в очереди на предоставление земельных участков находится более 4000 многодетных семей. В связи с тем, что от предложенных ранее участков заявительницы отказались, им будут предложены другие варианты по мере их появления и в порядке очереди.

Во время разговора также обсудили возможности денежной компенсации взамен предоставления бесплатного земельного участка в собственность. Как пояснила Татьяна Панфилова, для решения этого вопроса необходимо внесение изменений в региональное законодательство.

Председатель Совета «Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ» Ольга Каркина предложила возобновить в Рязани деятельность Советов территорий и представителей общественного контроля в сфере ЖКХ. Опыт такой работы уже был в 2012–2015 годах, когда администрацией города из числа активистов избирались общественные жилищные инспекторы.

Глава муниципального образования рассказала, что сейчас прорабатывается вопрос организации обучения активных жителей основам жилищного законодательства, их правам и обязанностям. Особое внимание будет уделяться представителям многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта. Также Татьяна Панфилова отметила актуальность предложения по развитию Советов территорий — городские власти готовы оказать содействие в этом вопросе.