Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Глава минздрава Рязанской области рассказал о ситуации с инсулином

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Губернатор Рязанской области поручил минздраву повысить качество информирования граждан. Вопрос был поднят после обращений жителей региона в социальных сетях.

В одном из них речь шла о наличии в аптечном пункте 11-й больницы льготного препарата. Глава областного минздрава Александр Пшенников доложил на заседании правительства, что препарат есть на складе и проблем с поставками быть не должно: закупка открыта. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Спрашивали также о наличии инсулина. Александр Пшенников заверил, что в Рязанской области хватает инсулинов отечественного производства, доказавших свою эффективность и безопасность.

По словам министра, перейти на российские инсулины можно в стационаре под наблюдением специалистов.

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