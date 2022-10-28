Пятница, 28 октября, 2022
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Гладков заявил, что несколько белгородцев попали в украинский плен

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Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что несколько белгородцев попали в украинский плен, пишет Бел.ру.

Сообщается, что власти принимают все меры, чтобы возвратить жителей региона домой.

«У нас действительно есть информация, что несколько белгородцев попали в плен. Их семьям будет оказана максимальная помощь», – подчеркнул Гладков.

Глава региона обратил внимание, что для решения проблемы уже направлены все необходимые документы в соответствующие министерства.

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