Гладков сообщил последние данные об эвакуации шебекинцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил актуальные данные об эвакуации жителей Шебекино, находящегося под обстрелом ВСУ. Пост в телеграм-канале глава региона разместил 1 июня в 12.54.

«Самый крупный городской ПВР постепенно заполняется, поэтому всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым.

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Тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация сегодня в ПВР не требуется. Вы сможете это сделать в течение суток. Прямо сейчас это делать не обязательно».