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Пятница, 14 апреля, 2023
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Гладков рассказал о судьбе лежачих больных в случае ЧС

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Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как будут вывозить лежачих больных в случае ЧС, сообщил портал «Бел.Ру».

По его словам, за такими людьми закреплены соседи с личным транспортом.

«Если таких нет, то взаимодействие идет через МЧС, Росгвардию и другие силовые структуры», – пояснил Гладков.

Глава региона добавил, что подобные вопросы будут решать органы местного самоуправления во время подомовых обходов. Власти уже больше года готовятся к подобному сценарию.

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