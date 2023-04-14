Гладков рассказал о судьбе лежачих больных в случае ЧС

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как будут вывозить лежачих больных в случае ЧС, сообщил портал «Бел.Ру».

По его словам, за такими людьми закреплены соседи с личным транспортом.

«Если таких нет, то взаимодействие идет через МЧС, Росгвардию и другие силовые структуры», – пояснил Гладков.

Глава региона добавил, что подобные вопросы будут решать органы местного самоуправления во время подомовых обходов. Власти уже больше года готовятся к подобному сценарию.