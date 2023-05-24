Гладков ответил на вопрос белгородцев о «дырявой границе»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос жителей региона, почему украинские диверсанты проникли в регион. Фрагментом эфира поделился телеграм-канал Baza.

Один из белгородцев назвал границу области «дырявой».

«У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас, поэтому я не хочу это комментировать, потому что считаю, что это неправильно», – пояснил Гладков.

По его словам, в причинах проникновения диверсантов Белгородскую область должны разбираться следователи.

Гладков добавил, что региональные власти решают вопросы в рамках своих полномочий. Он призвал сделать выводы исходя из тех ошибок, которые были допущены.