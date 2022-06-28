ГИБДД Рязанской области призвала летом внимательно следить за детьми

Нужно напомнить ребёнку, где нужно переходить проезжую часть, рассказать об опасностях, которые могут встретиться на его пути.

Перед покупкой велосипеда ребёнку необходимо рассказать о правилах безопасного передвижения на нём. В Госавтоинспекции отметили, что на проезжую часть можно выезжать лицам от 14 лет при условии соблюдения ПДД. Не достигшие этого возраста дети могут ехать по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, в пешеходных зонах. При этом не должно создаваться помех пешеходам.

Прежде чем выпускать ребёнка покататься на велосипеде, необходимо научить его ездить и объяснить правила дорожного движения. Желательно использовать экипировку велосипедиста.

Особое внимание в ГИБДД обратили на использование детьми наушников во время поездки на велосипеде. Музыка в наушниках серьёзно отвлекает внимание от обстановки вокруг.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять даже маломощными мопедами можно только с 16 лет и с водительским удостоверением категории М. Мотоциклисты могут серьёзно пострадать даже при ДТП на невысокой скорости, – отметили в ГИБДД.

Административная ответственность наступает в возрасте 16 лет. Так что взрослым стоит серьёзно подумать перед тем, как купить ребёнку мототранспорт. Также необходимо ограничить доступ детей к ключам зажигания от транспортных средств, которыми пользуется семья.

В ГИБДД напомнили о необходимости использования при перевозке детей в автомобиле с учётом их роста и веса автокресел.

Госавтоинспекция призывает приучать детей соблюдать ПДД с раннего возраста, в первую очередь собственным примером.