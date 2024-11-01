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ГИБДД Рязанской области обратилась к водителям и пешеходам

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Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Телеграм-канал Госавтоинспекции Рязанской области опубликовал обращение к водителям и пешеходам.

В регионе 1 ноября ожидается облачная погода с осадками, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах прогнозируют сильные дожди, утром на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный, скоростью 7-12 м/с, с порывами до 16-21 м/с.

Температура воздуха днем составит +5…+10°С.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям и пешеходам с призывом проявлять повышенную осторожность и внимательность, особенно в темное время суток.

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