ГИБДД Рязанской области обратилась к водителям и пешеходам

Телеграм-канал Госавтоинспекции Рязанской области опубликовал обращение к водителям и пешеходам.

В регионе 1 ноября ожидается облачная погода с осадками, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах прогнозируют сильные дожди, утром на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный, скоростью 7-12 м/с, с порывами до 16-21 м/с.

Температура воздуха днем составит +5…+10°С.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям и пешеходам с призывом проявлять повышенную осторожность и внимательность, особенно в темное время суток.