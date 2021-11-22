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Понедельник, 22 ноября, 2021
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Генпрокуратура подтвердила опьянение депутата Рашкина в ночь убийства лося

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Представитель Генеральной прокуратуры Сергей Бочкарев в ходе выступления в Госдуме заявил, что у депутата Валерия Рашкина было зафиксировано алкогольное опьянение в день убийства лося в Саратовской области, сообщает РЕН ТВ.

Ранее парламентарий отказался от медицинского освидетельствования и заявил, что не пил в тот день. В итоге Рашкин признал факт незаконной охоты. Ему грозит снятие неприкосновенности, возбуждено дело.

«Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на проведение ряда следственных действий, и избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий», – отметил Бочкарев.

Он заключил, что парламентарий не сотрудничал со следствием и вводил его в заблуждение.

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