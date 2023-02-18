Суббота, 18 февраля, 2023
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Гений-математик Кваша предсказал ближайшее будущее России

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Изображение от www.slon.pics на Freepik

Известный историк и математик Григорий Кваша, ранее предсказавший приход к власти Владимира Путина, арабскую весну и кризис, сделал новое заявление о судьбе России. На основе рассчитанного им гороскопа Кваша предсказал дату, когда мир кардинально изменится, и Россия займёт совершенно иные позиции в мире.

Математик полагает, что к 2029 году финансовые системы России «лопнут».

– Бельгия станет банкротом, а вот Африка может внезапно стать миллионером. Начнется честное распределение ресурсов, – заявил провидец изданию wday.

К 2025 году «сдуется» экономика Китая и США.

Что касается России, то, по словам математика, сейчас она переживает период империи. Смены власти и революций в ближайшее время не ожидается. К 2029 году она обрастёт новыми территориями и упрочит мировое влияние.

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