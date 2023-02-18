Гений-математик Кваша предсказал ближайшее будущее России

Известный историк и математик Григорий Кваша, ранее предсказавший приход к власти Владимира Путина, арабскую весну и кризис, сделал новое заявление о судьбе России. На основе рассчитанного им гороскопа Кваша предсказал дату, когда мир кардинально изменится, и Россия займёт совершенно иные позиции в мире.
Математик полагает, что к 2029 году финансовые системы России «лопнут».
К 2025 году «сдуется» экономика Китая и США.
Что касается России, то, по словам математика, сейчас она переживает период империи. Смены власти и революций в ближайшее время не ожидается. К 2029 году она обрастёт новыми территориями и упрочит мировое влияние.
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