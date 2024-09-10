Генерал раскрыл тактику, благодаря которой дроны ВСУ прорвались в Подмосковье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют тактику «москитного роя» при атаках беспилотников на российские объекты, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По его словам, ВСУ запускают одновременно большое количество дронов, надеясь, что хотя бы один из них достигнет цели.
Генерал-майор подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидируют большую часть украинских дронов.
Эксперт также считает, что беспилотники, которые были уничтожены в ночь на 10 сентября над Подмосковьем, были запущены с территории Украины.