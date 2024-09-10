Генерал раскрыл тактику, благодаря которой дроны ВСУ прорвались в Подмосковье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют тактику «москитного роя» при атаках беспилотников на российские объекты, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, ВСУ запускают одновременно большое количество дронов, надеясь, что хотя бы один из них достигнет цели.

«Беспилотники летят на предельно малой высоте, до 50 метров, огибая рельеф местности. Они опускаются до пяти метров, если встречают препятствия, — рассказал Липовой.

Генерал-майор подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидируют большую часть украинских дронов.

Эксперт также считает, что беспилотники, которые были уничтожены в ночь на 10 сентября над Подмосковьем, были запущены с территории Украины.