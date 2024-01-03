ГАИ рассказала подробности задержания пьяного водителя в Рязани

Вечером во вторник, 2 января, в Рязани задержали пьяного водителя на «Ауди». Подробности рассказала областная ГАИ.

По сообщению ведомства, за рулем машины находился 43-летний житель Рязанской области. Заметив у него характерные признаки алкогольного опьянения, сотрудники ГАИ предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По результатам проверки у него обнаружили 0,743 миллиграмм алкоголя.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 или 2 года.