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Вторник, 28 июня, 2022

Фуру с телами 46 мигрантов обнаружили в Техасе

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Татьяна Проводина

Фуру с телами 46 мигрантов обнаружили в Техасе

Business фото создан(а) aleksandarlittlewolf - ru.freepik.com

Мигранты пытались попасть на американскую территорию. В грузовике обнаружили 46 тел и 16 выживших. Информация появилась в Telegram канале Baza.

Рабочий на стоянке в Сан-Антонио услышал просьбы о помощи и заметил грузовик. После вскрытия фуры в ней нашли 16 выживших — это 12 взрослых и четверо детей. Их госпитализировали.

Внутри грузовика нашли 46 тел. Отмечается, что смерть наступила об обезвоживания и перегрева: в регионе сейчас 35 градусов жары.

Полицейские задержали трёх человек. Пока неясно, каким образом они связаны со случившимся.

Видео из Телеграм канала Baza
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