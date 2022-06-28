Фуру с телами 46 мигрантов обнаружили в Техасе

Мигранты пытались попасть на американскую территорию. В грузовике обнаружили 46 тел и 16 выживших. Информация появилась в Telegram канале Baza.

Рабочий на стоянке в Сан-Антонио услышал просьбы о помощи и заметил грузовик. После вскрытия фуры в ней нашли 16 выживших — это 12 взрослых и четверо детей. Их госпитализировали.

Внутри грузовика нашли 46 тел. Отмечается, что смерть наступила об обезвоживания и перегрева: в регионе сейчас 35 градусов жары.

Полицейские задержали трёх человек. Пока неясно, каким образом они связаны со случившимся.