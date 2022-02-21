ФСБ: выпущенный с Украины снаряд разрушил российский пограничный пункт

Пресс-служба ФСБ сообщил о разрушенном пограничном пункте в Ростовской области.

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21 февраля в 09.50 в пункт, находящийся в 150 метрах от границы с территории Украины прилетел снаряд.

Пострадавших в результате взрыва нет.