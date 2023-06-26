Понедельник, 26 июня, 2023
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Фотовыставка «Красота живет повсюду» открывается в Рязанском музее путешественников

Татьяна Проводина
Источник: МБУК "Рязанский музей путешественников"

26 июня в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. №35) открывается передвижная фотовыставка «Красота живет повсюду». Она сформирована на основе лучших работ всероссийского конкурса «Берега-2023», организованного рязанским фотохудожником Николаем Середой. В экспозицию вошли порядка 30 лучших работ по конкурсной секции «Свободная тема». Представлены необычные пейзажи, оригинальные портреты, жанровые фотографии, сделанные с редких ракурсов и углов съемок.

В день открытия первую экскурсию по выставке проведет Николай Середа. Он не только расскажет о том, как мастера работают над созданием выдающегося снимка, но и поделится секретами мастерства, техническими приемами работы фотохудожников.

Церемония открытия выставки будет проходить на бесплатной основе. Она завершится творческой встречей посетителей и фотохудожников – участников конкурса «Берега».

Начало открытия выставки «Красота живет повсюду» в 12 часов.

Возрастное ограниение 6+

Фотовыставка «Красота живет повсюду» открывается в Рязанском музее путешественников
Фотовыставка «Красота живет повсюду» открывается в Рязанском музее путешественников
Фотовыставка «Красота живет повсюду» открывается в Рязанском музее путешественников

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