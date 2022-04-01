Фотинья Колодезница 2 апреля: что нельзя и нужно делать

2 апреля православная церковь вспоминает святую Фотину (Фотинью). Фотина считается ученицей Христа. В библии описан сюжет, когда спаситель спросил у женщины воды из колодца. Евангелие Фотина проповедовала в разных странах. Была схвачена язычниками, вместе с ней истязания и издевательства приняли её дети и приближённые. Святая приняла мученическую смерть.

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2 апреля в народном календаре — Фотинья Колодезница. Особое отношение в этот праздник наши предки проявляли именно к колодцам. Существовала традиция 2 апреля умыться колодезной водой. Она придаёт силы и помогает сохранить молодость.

Что нельзя и что нужно делать 2 апреля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 2 апреля

Сегодня водой из колодца можно окропить огород, чтобы летом хорошо росли овощи. А если облить колодезной водой порог дома, можно не бояться воров и мошенников.

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Существовала традиция — закапывать в поле три пятака. Это привлечёт в дом достаток и богатство.

В день памяти Фотиньи ни в коем случае нельзя плевать в колодец. Можно навлечь на себя болезни и горести.

Не стоит сегодня никому рассказывать о своих планах. Скорее всего, не получится их реализовать.

Народные приметы 2 апреля

Если ночью звёзд не видно, наступит потепление;

Птицы свили гнёзда на солнечной стороне — к холодному лету;

Если дождь пошёл, то жди по осени много грибов;

Солнце светит целый день — к хорошему урожаю зерновых.

Иннокентий, Дмитрий, Иван, Дарья, Софья отмечают 2 апреля именины.

Сны в ночь на 2 апреля могут предупредить о надвигающихся болезнях.