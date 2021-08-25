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Среда, 25 августа, 2021
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Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Елена Лобанова
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

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Рейтинг самых богатых женщин России составил журнал Forbes. Среди них оказалась основательница Wildberries и совладелица сети супермаркетов «Светофор». 

Так, гендиректор магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке. Ее состояние оценивается в $13 млрд. Напомним, впервые женщина вошла в список богатейших людей страны в 2018 году. Тогда состояние Бакальчук оценили в $600 млн. Доход основательницы Wildberries значительно увеличился в 2020 году. Тогда оборот товара вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом. 

В тройку лидеров с доходом в $1,3 млрд также вошли бывшая владелица ЗАО «Интеко» Елена Батурина и совладелица ПАО «Группа Черкизово» Лидия Михайлова.

Состоянием в $900 млн владеет дочь совладельца компании «Лукойл» и президента московского «Спартака» Леонида Федуна Екатерина. Пятое место заняла совладелица сети супермаркетов «Светофор» Валентина Шнайдер.

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