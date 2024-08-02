ФКУ «Поволжуправтодор» досрочно завершил ремонт на участке Р-132 в Рязанской области, сообщает пресс-служба компании.

В этом году приводили к нормативам один из важнейших туристических маршрутов, федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо». В оперативное управление ФКУ «Поволжуправтодор» данная автодорога перешла в 2022 году из собственности субъекта. Работы на участке в Клепиковском районе (км 418+600 — км 429+000) стартовали в 2023 году и были завершены на 2 месяца раньше планируемого срока.

На время технологического перерыва в зимнее время участок поддерживался в проезжем состоянии в рамках содержания: проводилась планировка поврежденных обочин и ликвидировали дефекты покрытия на наиболее поврежденных участках. С началом весенне-летнего сезона здесь провели полную замену слоев дорожной одежды, восстановили изношенное покрытие, в том числе методами термопрофилирования и холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, включающий повторное использование материала старого покрытия.

Ранее на двух участках данной трассы (км 444 – км 446, км 447 – км 448) завершили устройство слоев износа.

Также в этом году дорожники начали работы на 20-километровом участке (км 493+200- км 513+064) этой же трассы. Здесь будет выполнен локальный ремонт картами с нанесением специализированного пропиточного материала. Он применяется для предотвращения прогрессирующего разрушения асфальтобетона, устранение поверхностных дефектов (шелушения, выкрашивания, сетки трещин, трещин шириной до 0,5 мм и других), восстановления эксплуатационных свойств и защиты асфальтобетонных покрытий. Работы на этом участке будут завершены в 2025 году.

В 2024 году в Рязанской области также запланировано начало работ по устройству слоев износа на участке трассы М-5 «Урал» (км 349 – км 366), известной как обход города Шацка. Данный отрезок ФКУ «Поволжуправтодор» приняло в оперативное управление в конце 2023 года из собственности Рязанской области. По результатам обследования участок включили в программу работ. Основные мероприятия будут выполнены в 2025 году. На обходе Шацка дорожники восстановят транспортно-эксплуатационные характеристики покрытия.